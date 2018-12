Vaeküla kooli tuleviku kohta võib sündida otsus

Kui pikka aega on räägitud sellest, et Vaeküla kool muutub Sõmeru kooli üksuseks, siis praeguse seisukoha järgi ei pruugi see nii juhtuda. “Ta tuleb eraldi koolina. Kui me ta üle võtame, siis jääb ta Näpile. Plaanime ka õpilaskodu,” sõnas Nõlvak. Ta lisas, et kindlasti peaks muutuma nimi, imidž ja prestiiž. “See muutub teiseks kooliks. Tase ja kvaliteet peaksid olemas sellised, et lapsevanem teab, et saab oma erivajadusega lapsele parimat teenust,” märkis vallavanem.