Kotli maja hariduslikku tuge vajavate laste kätte ei anta

Üleeile arutati Rakvere hariduskomisjonis toredat uudist: linnal on võimalik Innovelt saada arvestatav rahasüst, mille abiga luua Rakvere gümnaasiumi majja väikeklasse. See ei tähenda, et majast saab haridusteel tuge vajavate laste kool. Kõigis koolides jätkub ka tulevikus kaasav õpetamine.