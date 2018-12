Lääne-Viru ettevõtted tuntuimate ja mainekaimate tippu ei mahu

Suurettevõtete maineuuringu esikümne moodustavad 2018. aastal Swedbank, Tallink Grupp, Orkla Eesti (Kalev, Põltsamaa Felix), Circle K Eesti, Terve Pere Apteek (Apotheka), Selver, Eesti Energia, A. Le Coq, RMK ja Coop Eesti Keskühistu. Lääne-Viru ettevõtetest on varem sellesse nimistusse mahtunud HKScan, kuid tänavu mitte.

“Mainekuse pingerea tipus olevatele ettevõtetele on jätkuvalt iseloomulik, et nad on suhteliselt ühtlaselt kõrgelt hinnatud erinevate ühiskonnakihtide poolt, mitte ei ole populaarsed vaid kitsamalt mõne vanuserühma muu sotsiaal-demograafilise näitaja põhiselt,” selgitas Kantar Emori uuringuekspert Katrin Männaste.