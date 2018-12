Valmistanud on need Haljala kihelkonna Rutja Tenno talu perenaine, rahvusvaheliselt tunnustatud tekstiilikunstnik Elna Kaasik. “Oma tehnikalt sobivad need keskaegse kiriku interjööriga, altariga ning meie rahvuskivi paekiviga, millest kirik ja altar on ehitatud. Elna Kaasiku tekstiilide materjalide looduslähedus ja tema loomingusse peidetud sakraalne sõnum on nii nüüdisaegne kui ka igavikuline oma seletuses ja kestvuses: hinge- ja maalähedane paigas, kus Jumala sõna on kuulutatud alates 13. sajandist,” rääkis õpetaja Margit Nirgi. Komplekt koosneb viiest liturgilistes värvides kattest, millest violetne ja valge on valminud, kavandamist ja teostamist ootavad roheline, punane ja must.