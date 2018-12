Narva ja Rakvere arutasid Euroopa kultuuripealinna põhitaotluse ettevalmistamise üle

Partnerite tihe koostöö jätkub praeguses, teises kandideerimisfaasis. Selle nädala alguses arutasid Narva ja Rakvere meeskond Rakvere linnavalitsuses Euroopa kultuuripealinna põhitaotluse ettevalmistustööde plaani, et 1. augustiks esitada hindamiskomisjonile tugev sisutihe programmivisioon.

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul on lähima kaheksa kuu jooksul meeskondi ees ootamas intensiivne töö, mille tulemus loob väärtust nii Narvale kui ka Rakverele ja Virumaale tervikuna.

Narva linnapea Tarmo Tammiste sõnul on Narval väga head võimalused Euroopa kultuuripealinna tiitel koju tuua. "Meil väga hea meel, et Rakvere võtab koostööd nii tõsiselt ja panustab teise ettevalmistusfaasi regionaalse koordinaatori rolliga. See aitab juba taotluse koostamise ajal, mis tähendab meie kõigi jaoks täielikku pühendumist, tuua Ida- ja Lääne-Virumaa teineteisele lähemale," kõneles Tammiste.