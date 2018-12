Justkui vanasti: laps ootab nukku või autot

Mänguasjakaupluse Karupoeg Puhh klienditeenindaja Kätlin Lauri sõnul on ilmselt enim poisse soovinud jõuludeks puldiautot, mis sõidab ka laes ja seintel. Autoga kõrvuti võib seinal kaarutada Spy Spider – ülimoekas spioonämblik. Palju peab jõulumees kotti toppima ka Wroow Mini Racereid, väga kiireid trikitavaid ja leedtulesid vilgutavaid sõiduautosid.

“Tüdrukute unistus on Anna-Liisa, nukk, kes lisaks laulmisele õpetab eesti keeles mitmesuguseid fakte Eesti kohta,” lausus Kätlin Laur. “Jõuluvana kingikotis on kindel koht ka nukk Mial, kellega saab koos laulda ja tantsida.” L.O.L-nukud, keda pisipiigad sageli paluvad, istuvad aga pimepakendis: jõulumees torkab kotti muna, millel kiri “L.O.L Surprise!”, aga kes munast välja tuleb, on üllatus.