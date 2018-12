Jõululaupäev möödus päästjatele rahulikult ja suuremate sündmusteta

Päästeameti vastutava korrapidaja Martin Lambingu sõnul keegi tulekahjudes ei hukkunud, kuid paraku said inimesed kannatada. "Lisaks tulekahjudele reageerisid päästjad mitmele liiklusõnnetusele, kus läks vaja päästjate abi. Seetõttu paneme liiklejatele südamele, et teed on libedad ning liikluses tuleb olla väga ettevaatlik, ütles Lambing.