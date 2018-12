Kolmapäev pakub nii pluss- kui ka miinuskraade

Öö hakul on enamasti pilves ilm. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, ida pool enamasti lörtsi ja lund. Pärast keskööd loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sajud harvenevad. Jäiteoht on suur! Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning puhub 6-12, puhanguti 14, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel pöördub tuul läände ja loodesse ning puhub 6-10, puhanguti 13 m/s. Sajab lund ja lörtsi, nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on vahemikus 1 kuni +1 kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis on vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja ennelõunal sajab hooti lund või lörtsi. Kohati on jäidet. Puhub loodetuul 6-11, rannikul puhanguti 16 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikuas -1 kuni +4 kraadi, õhtuks langeb vahemikku 0 kuni -4 kraadi.