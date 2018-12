Kolumn: aitäh, teenindaja!

Meesterahvas ärritus, ilmselt oli tal kiire, kuna ta auto seisis kõnniteel. Ta hüüdis, et kassa on ju kinni, eirates lahkuva müüja viipeid. Mees ei olnud märganud, et “suletud” kassas oli just alustanud müüja, kes oli sildi eemaldanud. Selle lühikese aja jooksul oli mees jõudnud oma vihasse kaasata ühe vanema naisterahva, kes samuti sildi eemaldamist ei olnud märganud ja rääkis tõredalt, et nüüd võibki kaupa tasuta võtta.