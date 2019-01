Tervist, positiivsust ja aega lähedastele

Tavaline kipub olema see, et aastavahetuse paiku saavutatud kõrgendatud meeleolu ja usk paremasse homsesse hakkab tuhmuma uue aasta esimese kuu lõpus. Just siis, kui endale lubatu hakkab vaikselt igapäevatoimetustesse vajuma. Leiame üheskoos vabandusi, et soovitut mitte ellu viia. Pikad tööpäevad, õhtune söögitegemine, kehv ilm ja mis kõik veel. Uut ei ole selles midagi. Kõik see on olnud, kõik see on inimlik.