Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste rääkis, et selguse saamiseks kutsuti kokku ümarlaud. Aru asusid pidama turvalisusega seotud ametkondade esindajad alates sotsiaaltöötajatest ja lõpetades mundrikandjatega.

Korraldati ajurünnak, mille tulemusena saadi aru, et noortele on tähtis ühtekuuluvus, kambavaim, ja mõistagi on ka igal kambal oma liidrid.