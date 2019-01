Esimeste haigussümptomite ilmnemisel peaks lubama endale puhkust. “Kui pea ja liigesed valutavad, nina on vesine, kurk kraabib ja tunda on püsivat väsimust, tuleks esmalt puhata ja anda organismile aega taastumiseks,” soovitab Voystrik. Ta lisab, et kui palavikku veel ei ole, aga enesetunne on halb, aitab organismi haigustega võitlemisel ka soe jalavann ja ravimtee joomine.