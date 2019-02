10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Palju küsimusi esitati filmi “Libahunt” režissöörile Leida Laiusele, kelle ekraniseering võeti hästi vastu. Rahvarikkaim oli filmi “Hullumeelsus” esilinastus. Kuigi režissöör K. Kiisa haigestumise tõttu jäi ära oodatud kohtumine, oli filmi arutelu. Ühiselt täpsustati, missugune on filmi mõte. Ja sealt edasi jõuti režissööri ning näitlejate meisterlikkuse hindamiseni. Mitmetest sõnavõttudest jäi kõlama üllatus filmidetaili jõust. Ei meeldinud filmi lõppkaadrid, mis tuletasid meelde V. Käsperi “Viini postmarki”. Et “Hullumeelsus” on film, mis väärib sügavat analüüsi, otsustati klubi entusiastidele korraldada EKP Rakvere Rajoonikomitee ruumes filmi järelarutelu.

10 aastat tagasi

Tamsalu jäätmejaama põleng oli vallale vapustav uudis, sest 2007. aasta sügisel tööd alustanud jäätmete kogumise ettevõte on üks nüüdisaegsemaid kogu Eestis. “Euronõuetele vastav jäätmete vastuvõtupunkt läks maksma 1,84 miljonit krooni. Sellest moodustas valla omafinantseering 189 000 krooni, lõviosa rahast – 1,65 miljonit – eraldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Jäätmejaama ehitanud AS SMR Teed tuli oma tööga hästi toime,” meenutas Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.

Ida-Eesti päästekeskuse menetlusbüroo juhataja Maario Kupp arvas, et jäätmehoone põleng polnud tavaline tuleõnnetus, vaid tegemist oli ilmselt süütamisega. “Tamsalu jäätmejaamas oli tulekahju 4. novembril 2008. aastal. Põleng avastati enne südaööd. Väljakutse saime kell 23.25. Tulekahju asjaolude väljaselgitamiseks alustasime 5. novembril kriminaalmenetlust ja edastasime materjalid Ida politseiprefektuuri Rakvere politseiosakonda,” rääkis Kupp. Toomas Uudeberg ütles, et kolmel tulekahjule eelnenud päeval hoones jäätmeid ei sorteeritud ja inimesed ruumis ei viibinud. Samuti on välistatud süttimine elektrilühisest. Seega on põhjust arvata, et hoone süütas kellegi kuri käsi.