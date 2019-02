Virumaa laiutab turismimessil

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) juhataja Einar Vallbaum, kes eriti tähtsatele külastajatele kiluleiba ja Moe napse pakkus, rääkis, et pärast maavalitsuste kadumist on maakonna esindamine turismimessil jäänud VIROL-i kanda. “Esindatus on täitsa okei,” nentis Vallbaum, kes märkis, et kaheksat omavalitsust on lihtsam koos tegutsema saada kui viitteist.