Magusad soovitused sõbrapäevaks

Irina Koshoed on kondiitriametit pidanud 11 aastat ning armastab kooke-torte perele ja sõpradele valmistada ka oma koduköögis. Kui teeme juttu sõbrapäeva maiustustest, siis soovitab ta pikemalt mõtlemata porgandikooki. “Seda on väga lihtne teha, ja nii palju kui mina olen tagasisidet saanud, on see ka kõigile maitsenud. Porgandit läheb sinna kõvasti, nii et kooki võib ka üsna tervislikuks pidada,” räägib Irina. “Ja kõige tähtsam: kooki tuleks teha ikka armastusega! Mõeldes nende peale, kellele kooki teed.”