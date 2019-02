Niisiis, tuletage nad meelde. Mõni kahtlemata meenub ka. Sest lugu on nii, et homme tähistatakse üle maailma rahvusvahelist tee-vingujale-heategu-päeva (National Do a Grouch a Favor Day). Mis see meisse puutub? Aga mis see halloween’gi puutub, veel vähem tänupüha. Ent võõraid pühi enda omaks pidada on viimasel ajal nii glamuurne. Seega.