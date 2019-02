Jaanus Reisner on pikki aastaid soovinud Kadrinas keskväljaku ääres asuvat vana veskit taastada. Vallavalitsus andis omal ajal välja hoopis lammutusloa. Eriarusaamad päädisid eelmisel teisipäeval sellega, et veski katus vajus lume raskuse all osaliselt sisse.