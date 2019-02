Looduses saab retkelda presidendiga

Märtsi teisel päeval täpselt kell 11.45 algab nagu tavaks Aegviidu raudteejaama juurest kümnekilomeetrine matk, mis kulgeb mööda Presidendirada – Nelijärvet pidi Jänedani välja. Nagu nimigi ütleb, on kõigi eelduste kohaselt matkamas maratoonarist president Kersti Kaljulaid, kellest sai ettevõtmise patroon eelmisel aastal, kui ta sõlmis Arnold Rüütliga vastava leppe, allkirjastades suusad.

Kui eelmisel aastal läbis Kersti Kaljulaid teekonna jalgsi, siis seekordse 16. Presidendimatka teeb ta kõigi eelduste kohaselt läbi suuskadel. Presidendimatka korraldaja Enno Must rääkis, et kümme kilomeetrit kulgetakse kergliiklusteel ja kauneid metsi pidi, kuid tegemist polegi kõige lihtsamini läbitava teekonnaga. “Kui pole lund, siis on libe ja pehme maapind,” ütles ta.