Teater võõrustas kahte aastapäevapidu

Värsiread “Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu” Artur Alliksaare luuletusest kuulutasid teatri laval näitleja Toomas Suumani esituses ligi 400 külalisele Eesti sünnipäevapeo algust. Peo kõige pidulikumal hetkel said linna kõrgeima autasu – Rakvere Kroonimärgi – rinda neli vägevat. HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere, Rakvere eragümnaasiumi direktor ja ettevõtja Anne Nõgu, OÜ Liliina juht ja Rakvere Võrkpalliklubi treener Mehis Täpp ning Rajaotsa muusikakooli juht Toomas Rannu näitasid üles ülimat tänulikkust.

Kõik neli tunnustatut tänasid oma lähedasi, kaasteelisi ja neid aumärgi saamiseks esitanud inimesi. Kroonimärgi saajad tunnistasid, et armastavad oma tööd. Küllap kirega panustamine tõigi märkamise. Ülevas meeleolus Mehis Täpp ütles, et tema elutöö on tehtud. “Nüüd võin minna pensionile,” sõnas aktiivne mees.