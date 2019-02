Narva on Grossi Toidukaupadel põhjalikult sihikule võetud. “See linn oli meil ammu vaateväljas,” on Oleg Gross ajakirjandusele rääkinud, kuid lisanud, et selliseid kinnistuid, mille arendamisel oleks edu ette nähtud, ei olnud pikka aega saadaval. Viimaste aastate jooksul õnnestus aga hankida viis perspektiivses piirkonnas asuvat kinnistut. “Kõik need on väga hea asukohaga, suurte elamurajoonide sees,” kinnitas Gross.