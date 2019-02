Leetrid on viiruslik nakkushaigus, mis levib köhimisel ja aevastamisel, tiheda personaalse kontakti kaudu (nt pereliikmete seas) ja kokkupuutel infitseerunud kehaeritistega. Leetriviirus püsib nakkusohtlikuna kuni kaks tundi. Kui nakatunud inimene on siseruumis köhatanud ja siis lahkunud, püsib ruum veel mitu tundi nakkusohtlikuna.

Leetrite peiteperiood on 10–12 päeva. Esmased sümptomid on ebaspetsiifilised ja meenutavad “külmetushaigust” (palavik, nohu, köha, silmade kipitus ja punetus). Leetritele tüüpiline lööve tekib alles mitu päeva pärast esmaste haigussümptomite avaldumist, kuid haige on nakkusohtlik juba neli päeva enne lööbe teket.