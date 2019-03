Kolumn: kesse kardab süsti?

Ma pole arst, ma jätan meditsiini süvitsi tundmise neile, kes on seda õppinud. Olen aga lugenud immuunpuudulikkusega inimeste kogemustest. Paljud ei saa enam usaldada näiteks haridusasutusi, kuna neile on hädavajalik, et neid igapäevategevustes ümbritsevad inimesed oleksid vaktsineeritud. Jah, nakkus võib ikka tulla, sest see on omaette loodusjõud, isegi rühma, kus on vaktsineeritud inimesi – seda võimalust aga laialdane vaktsineerimine just kahandabki.