Lahemaa kutsub matkajaid öökõnnile

Tegemist on looduses liikumist ja tervislikku eluviisi väärtustava ettevõtmisega, millel osalejad läbivad ööpimeduses kõndides väikestel metsa- ja külavaheteedel kulgeva 15 kilomeetri pikkuse raja talvises Lahemaa rahvuspargis. Pai tervisele, salapärane öine loodus – ja muidugi on pimedatel metsaradadel pealampide valgusvihkudest tekkivates mustrites looklevad kõndijate read vaadatagi elamus omaette. Täpsem info on ürituse kodulehel.