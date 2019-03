Kevadtormi põhiraskus lasub põhjarannikul

Kuigi kaitsevägi pole veel otseselt kinnitanud, ei ole ta ka ümber lükanud siit-sealt kostnud kuuldusi, et ühe ja võibolla isegi peamise osa õppusest moodustab meredessant ja selle tagasilöömine. Sellele oletusele annab kinnitust tõsiasi, et õppuse põhitegevus toimub Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumil.

“Meie inimesed sõlmivad praegu kokkuleppeid maaomanikega,” rääkis 1. jalaväebrigaadi teavitustöö spetsialist nooremleitnant Marina Loštšina. “Õppuse stsenaarium on valminud, kuid kuna kõiki kokkuleppeid maavaldajatega pole veel sõlmitud, siis ei saa ka detailidesse laskuda. Stsenaariumi üks osa on tõesti dessant, kuid kus täpselt see toimub ja millises ulatuses, pole veel kindel.”