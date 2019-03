Kas haridustempli luigelaul? Põlula kooli ei pruugi olla enam kauaks

Vinni vallavanem Rauno Võrno rääkis, et kui uuriti Ulvi lasteaeda lõpetavate laste vanematelt koolivaliku kohta, selgus, et viiest-kuuest lapsest jätkab kooliteed Põlulas tõenäoliselt vaid üks laps. “See on märk, et vanemad on teinud valiku. See on nende otsus. Tundub, et kohalik kogukond pole kooli hinges hoidnud,” lausus vallavanem.