Vilkale elule tärkavale Emumäele otsitakse giide

Vallavanem Indrek Kesküla rääkis, et giidide tööülesannete hulka kuulub Emumäe ja Pandivere piirkonna vaatamisväärsuste tutvustamine, samuti argipäeviti Emumäe vaatetorni külastavatele gruppidele piletite müük ning piirkonna korrashoid.

“Nii nagu kõikide teiste ametite puhul, korraldame ka giidide leidmiseks avaliku konkursi, et oleks võimalik langetada parim valik. Kindlasti on oluline kogemus, inimestega suhtlemise oskus,” märkis ta.

“Vastupidi, eelnevatel aastatel Emumäel giidina töötanutel on väga suur tõenäosus osutuda valituks, kui nad kandideerivad,” lausus vallajuht.

Ta lisas, et täpselt samal moel leiti tubli inimene selle kuu algusest ametisse jäätmejaama operaatori kohale. “Kõikide töökohtade täitmiseks on mõistlik anda inimestele võrdsed võimalused,” tähendas Indrek Kesküla.

Väike-Maarja vallavalitsusel on plaanis vedada tänavu Emumäe vaatetorni ka elektriühendus, et gruppide või klassiekskursioonide puhul saaksid külastajad osta näiteks jäätist ja karastusjooke. See annaks omakorda võimaluse giididel mingi osa raha tagasi teenida.