Maanteeamet kutsub liikluses olles nutiseadmes olemist vältima

Iga aastaga räägitakse üha enam, kuidas mobiiltelefonist on saanud meie argielu lahutamatu osa. Mobiil on kaaslaseks igal ajahetkel ja paraku ka sõidukiroolis. "Liiklus on meeskonnamäng, kus iga liige ja tema panus on võrdselt olulised. Kui üks mängija veab teisi alt, kannatab kogu süsteem. Sageli süüdistatakse teisi eksimustes, kuid palju olulisem on mõelda, mida mina ise saan turvalisema liikluse heaks teha. Nutisõltuvus on väga tõsine probleem ning kahjuks tuleb tõdeda, et see on kandunud ka liiklusesse, kus selle tagajärgi tunda saame. Kohati jääb mulje, et nii mõnegi sõidukijuhi jaoks on juhtimisest saanud kõrvaltegevus," kõneles maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.