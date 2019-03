Elu, surm ja otsused nende vahel

Jube raske mõista, eks ole? Lapsed on ju nii armsad. Tundub igati õiglane öelda naisele, et ära tapa oma last, näidata talle paari jubedat videot ning süüdistada teda lohakuses, hooletuses ja rumaluses. Niigi hirmul ja haavatavas olukorras inimest on üpris kerge mõjutada. Lisame veel kirjelduse igavesest ängist ning võimaliku stsenaariumi põrgus põlemisest ning, voilà, ongi tulemus käes. Nüüd jätame selle naise üksinda.