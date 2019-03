Südamesadu andis märku, et Eesti asi ja eesti asi on meil vägagi südames ja südamel. Samavõrd andis see aimu, kui vähe vajame meele või meelsuse avaldamiseks mõtlemisaega ja süvenemist. Tõsi, kujundi lisamine pole elumuutev otsus, isegi mitte hääl valimistel, et enne poolt ja vastu argumenteerida, pigem kiire toetav klõps millegi hea nimel.