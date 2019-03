Kiri peaminister Jüri Ratasele

Töötan iga päev koos teiste tegusate ja hoolivate inimestega selle nimel, et Eesti ja kogu maailm suudaks vastu seista meie ees olevatele keskkonnaalastele väljakutsetele. Kui me kliima soojenemise ja muude inimtekkeliste keskkonnaprobleemide lahendamiseks kiiresti vajalikke samme ei tee, ei ole eluslooduse väljavaated head. Seda kinnitavad ka maailma tippteadlased.

On muret tekitav näha, et valitsusse on pürgimas erakonnad, kelle keskkonnaalased seisukohad on Eesti looduskeskkonna suhtes destruktiivsed. Seda kinnitab oma analüüsis parimast teaduslikust teabest lähtuva Eesti Keskkonnaühenduste Koja koostatud valimiseelne ülevaade, kus kõik hetkel koalitsioonikõnelustel osalevad erakonnad pälvisid väga madalad hinded (Eesti Keskkonnaühenduste Koda, 2019). Üks neist erakondadest on seisnud avalikult vastu ka kliima soojenemisega tegelemise vajalikkusele. Kuigi Eestil oleks suur potentsiaal ka keskkonnaküsimustes olla suunanäitaja ja eeskuju, oleme valimas risti vastupidist, looduskeskkonda kahjustavat teed. Ja teie põlvkonna tehtud otsuste ja valikute tagajärgi saame tunda just meie, noored.