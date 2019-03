Kebabistanist saab vardaliha

Kebab iseenesest on vardas küpsetatud marineeritud lihast roog. Seda valmistatakse traditsiooniliselt lambalihast, kuid olenevalt kohalikust maitsest ja tabudest võib see olla ka veise-, kodukitse- või kanalihast. Praegu üle maailma tuntud toit on pärit Lähis-Idast, kust see on levinud Türki, Aserbaidžaani, Balkanile, Hispaaniasse, aga ka Kesk- ja Lõuna-Aasiasse.