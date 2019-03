Repliik: keegi kuuleb kõike

Nutitelefonide võidukäiguga on saladuslik veebimaailm niivõrd arenenud, et enam ei ole vaja midagi kuskile trükkidagi. Piisab, kui telefonikõne ajal mainib isa mõnd autojuppi – ja juba leiab Instagram, et on igati sobilik autode katalüsaatorite kokkuostjat reklaamida. Telefonil on kõlar ju kogu aeg vaba. Ta kuuleb ka siis, kui parasjagu kõnet pooleli ei ole.