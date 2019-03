Peagi saab Rakvere vallamajas sõlmida Tõrma hauaplatside kasutuslepinguid

Valla keskkonnaspetsialist Maia Simkin selgitas, et leping sõlmitakse 20 aastaks ning see on tasuta. “Kui hauaplats on hooldatud, seal on peal plaat lahkunu nimega, ei anta platsi kellegi teise kasutusse vaatamata sellele, et leping on sõlmimata. Lepinguid on aega sõlmida 2019. aasta lõpuni,” rääkis Simkin.

Lepingu blankett on saadaval Rakvere valla kodulehel, seda saab täita elektrooniliselt ning saata digiallkirjastatult valla üldaadressil või otse keskkonnaspetsialistile. Samuti saab lepingut sõlmida Rakvere vallamajas kohapeal esmaspäeviti ja neljapäeviti.

13 000 Tõrma kalmistule maetud inimese nimi on kantud digitaalsesse andmekoguse Haudi, mis koondab Eesti kalmistute registrid. Maia Simkin selgitas, et andmete saamiseks kasutati Rakvere Linnahoolduse registrit ning käidi hauaplatsid läbi, et kõik Tõrma kalmistule maetud inimesed saaksid registrisse kirja pandud. Ette võib tulla ka vigasid nimedes ning puudulikke andmeid, kuid Simkin avaldas lootust, et puuduvad andmed saavad süsteemi kirja pandud, kui hakatakse sõlmima hauaplatside lepinguid – lähedased teavad lahkunute andmeid kõige paremini.

“Sellisel tasemel nagu Tõrma kalmistu on kaardistatud, on vähesed kalmistud Eestis, iga hauaplats ja sinna maetud inimese andmed on seotud ka kalmistu kaardiga,” selgitas Simkin.