OG Elektra ei varja sularahas palgamaksmist

Mitu Oleg Grossi firma OG Elektra töötajat väidavad, et ettevõte maksab neile osa palka sularahas, mille pealt makse ei maksa. Gross eitab neid süüdistusi ning peab selliseid väiteid väljamõeldiseks, samuti ei saa hoolimata kolmapäevase “Pealtnägija” osaluseksperimendist juriidiliselt väita, et Grossi firmad petavad.

Grossi sõnul keeldus ta “Pealtnägijale” kommentaaride andmisest, kuna tal ei võimaldatud selgitusi jagada otseeetris ja ta uskus, et nii soovitakse temale olulised seisukohad saatest välja monteerida.

“See põhikangelane (saates esines Tarmo nime all) valetab kas meile või “Pealtnägijale”. Meil on helisalvestised, kus ta tunnistab, et tal pole meile töötasu maksmise osas pretensioone,” teatas Gross.