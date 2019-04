Metsanduse murekohti vaagiv metsakogu koguneb peagi Sagadis

Metsakogu on kokku kutsunud Keskkonnaministeerium, kuhu loositi osalemishuvi üles näidanud inimeste seast 50 inimest. Esimesel kokkusaamisel arutati probleeme metsanduses ning võimalikke lahendusi. Metsakogu ettepanekud esitatakse ekspertidest ja teadlastest koosnevale juhtkogule, kes arvestab nendega uue arengukava koostamisel.

Keskkonnaministeerium on alustanud järgmise kümnendi, aastateks 2021.-2030. metsanduse arengukava (MAK2030) koostamist, kuhu kaasatakse metsanduse eksperdid, teadlased ja huvirühmad. Lisaks neile on metsanduse arengukava koostamises võimalus kaasa rääkida ka soovi avaldanud eraisikutel, osaledes rahvakogu-laadse metsakogu töös. Metsakogu arutelud lähtuvad möödunud aastal arengukava ettevalmistuse käigus sõnastatud probleemidest, mis on jagatud kolmeteistkümneks probleemirühmaks.