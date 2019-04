Riigikogu ees sissejuhatuseks kõnega esinenud vabariigi president Kersti Kaljulaid meenutas peatükki Eesti põhiseadusest, kus on juttu demokraatlikest väärtustest. Ta rõhutas seejuures ka meediavabaduse olulisust.

President kutsus üles ütlema ei revolutsioonidele ja ühiskonna lammutamisele. “Tõeline konservatiiv on see, kes oskab piisavalt hästi hinnata toimuvaid ja eesootavaid muutusi ühiskonnas ning tasakaalustada neid nii, et meil poleks kunagi revolutsiooni tarvis,” rääkis riigipea.