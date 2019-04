Sündmuskohal vaid kerges pintsakus ja sussides ringi käinud tahmase näoga majaperemees rääkis päästjatele, et oli majas üksi. Pensionäripõlve pidava mehe kaks tütart elavad aga Lehtses ja üks neist ütles päästjatele, et pole õde pärast tulekahju puhkemist näinud. See andis pritsimeestele aluse oletada halvimat – tundus loogiline, et tütar oli isal külas.