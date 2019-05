Teatritudengid seavad Dekameroni tänasesse

See on Euroopa kirjandusloo üks tüvitekst, mille tähendus ja mõju on tajutavad tänapäevalgi. Ja nagu Boccaccio teoses, pajatavad VAT Teatri ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia koostöölavastuses kummalisi, õpetlikke, liigutavaid ja veriseid lugusid noored ise. Nad räägivad maailmast, mis on alati pisut ohtlikum ja müstilisem, kui me oma argielus tunnistada tahame – ja seda nii 14. kui ka 21. sajandil.