Nädala kaja: pläma paneb järjekordselt oimukoha sügelema

Aga ära sa ütle. Oma poolfinaalis õnnestus meie meestel siiski kaheksa punkti teenida. Leidus neid, kes sedasorti huumorit mõistsid. Või vähemalt mõista püüdsid. Või tulid punktid rohkem sõbramehe poolest. Ei teagi. Kui rahulolevalt te seda komejanti tol korral vaatasite ning kui uhkelt välismaa sõpradele kuulutasite, et see on meie parim laul?

Nüüd 11 aastat hiljem on olukord täpselt sama, valdkond teine. Valijad tahtsid muutusi – ja noh, see ongi käes. Valitsuses toimuv on varemgi pannud pead vangutama, aga praegune olukord teeb puhta nõutuks. Tekib tunne, et keegi on ullikesed ära ostnud ning pannud meelega ahvitempe tegema. Pärast selliseid sõimerühmalaste tasemel mänge võtaksid valijad ükskõik millised kainelt mõtleva täiskasvanuliku olekuga asjatajad rõõmuga vastu. Valitsev kaos paneb mõtlema, kuhu see farss välja jõuab. Lasteaias, no okei, algklassides juhtus ka, et keegi näitas kaaslase poole ja osutas näpuga oimukohta. Nüüdki on näpumärgid popiks muutunud.