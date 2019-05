Juhtkiri: elektrimugavuspagulased

Hoiaks jumal, et sellisel elektrita hetkel midagi kriitilist ei juhtuks. Näiteks tervisehäda. Hambaarsti juurde minnes ei küsi keegi endalt, kas ta eelistab nüüdisaegset elektripuuri või oleks parem, kui sahtel sepatangidega tühjaks tõmmataks. Kas kirurgi juures peame elektriühendust ikka mugavuseks või on see meile hädavajalik? Nüüdisajal ei segata ka ravimeid kokku põlve otsas. Me elame tänapäevas, ja kuigi on hea, kui nii linna- kui ka maainimesel on oma aialapp, alternatiiv elekterküttele ja kriisipakike koos moosipurkidega keldris, ei tähenda elekter meile enam ammu üksnes mugavust. Vajame elektrit nagu head arstiabi, elekter on meie ravim.