Lasila kandis tegi luigepaar põdrale säru, Haljalas ajas jänes rebast taga

"Alguses ei saanudki aru ja arvasin, et mingi väike koer haugub, sest sama järve ligidal on üks väike suvilaosmik," rääkis ta. "Aga lähemale minnes selgus, et hoopis luiged, kes tõesti olid tigedad põdra peale. See selgelt segas nende tegemisi. Põdrast oli isegi kahju. Mina ajasin omakorda kaks sookurge ja paar sinikael-parti lendu, kui sinna järve äärde läksin. Nii, et seal oli korraga terve kammajaa."