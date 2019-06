Liiklus Viljandi järvel võetakse luubi alla

Linnapea Madis Timsoni sõnul on esimeste suviste ilmade järel jõudnud linnavalitsusse kaebused järvel kihutavate jettide kohta. “Viljandi järv on populaarne ajaveetmiskoht paljudele eri huvide ja hobidega inimestele. Linnavalitsuse soov on, et võimalikult paljud inimesed saaksid järvest rõõmu tunda. Jetisõitjate kohta tulnud kaebuste tõttu võtame järvel toimuva liikluse kõrgema tähelepanu alla, et hinnata, kas peaks rakendama meetmeid liikluse piiramiseks,” rääkis linnapea.