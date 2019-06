10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

15. juuni – meditsiinitöötajate päev

Täna on meditsiinitöötajate päev. Räägitakse austusega inimestest valgetes kitlites, elukutsest, mida oleme harjunud pidama kõige õilsamaks, ent sealjuures raskeks. Palusime polikliiniku rahvalt intervjuud, mis aitaks pilku heita selle kollektiivi tööpäevale.

Kiirabivelsker Ilmar Tõnurist: Kõigepealt otsime žurnaalist mõned arvud. 1968. aastal tegi kiirabi 5259 väljasõitu, sellel aastal on neid kirjas 3156. Lisaks tulevad ambulatoorsed vastuvõtud: mullu 2328, tänavu juba 1105. Iga päev kella 12–22 on nüüd kiirabi käsutuses kaks autot, hommikul ja öösel saab ühega hakkama. Päeval annavad abi kolm velskrit, öövalves on arstid. Ega töörohkuse üle nuriseks, kui kõik väljakutsed oleksid põhjendatud.