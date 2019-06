Suur galerii: Rakvere gümnaasiumist saadeti pidulikkusega teele 100. lend

Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part ütles 100. lendu teele saates, et noored ei mõtleks ainult isikliku elu korraldamisele. "Loodan, et teie põlvkond ei ela oma elu põhimõttel, et pärast mind tulgu või veeuputus. Hoidke emakest Maad. Hoidke oma emakeelt," soovitas Part Y-põlvkonna elluastujatele.