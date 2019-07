Viimasel paaril päeval liikus mööda Lääne-Virumaad ringi rühm Ukraina Donetski ja Luganski oblasti linnapäid ning teisi ametnikke.

Et arusaamatust ei tekiks: see seltskond esindab ikka Ukraina riigivõimu, mitte separatiste. Nimelt ei hõlma mässajate “rahvavabariigid” sugugi mitte kogu nimetatud piirkonda ja kokkuvõttes on rohkem kui pool Donetski ja Luganski oblastist Ukraina kontrolli all. Aga Donetski oblasti pealinn on küll olude sunnil mujale kolitud, administratsioon tegutseb praegu Tartust vähe suuremas Kramatorskis.