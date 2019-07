Kas Rakvere Võrkpalliklubi võtab kõrgemal tasemel aja maha?

Rakvere Võrkpalliklubi loobumisotsus tähendab, et klubi esindusmeeskonda algaval hooajal Eesti ja Läti klubisid ühendavas Credit24 meistriliigas võistlemas ei näe ning konkurentsi hakatakse suure tõenäosusega pakkuma duubelrivistusega üksnes Eesti esiliiga võrkpalli meistrivõistlustel.

Tänase seisuga on ka suurem osa Rakvere Võrkpalliklubi mullusest põhituumikust leidnud endale mängupaiga teistes meeskondades, mis tähendab, et konkurentsis püsimiseks tuleks meeskonda tuua piiri tagant tugevduseks kolm-neli välistäiendust. See omakorda eeldab eelarve märgatavat kasvu.