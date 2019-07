Kurepoeg hukkus lennuharjutusel

Paraku jahimehi Tapa vallas Kuie külas ei olnud. Pärast pauke õue läinud Eino nägi alajaama poolt tossu tulevat. "Nii palju tossu oli, et naabri maja polnud näha," kirjeldas mees olukorda. Et alajaama juures oli süttinud rohi, kutsus taluperemees välja päästjad.

Mees meenutas, et kurepesa on nende talu juures olnud juba pool sajandit. Tänavused kurepojad on lennuharjutusi tehes eriti uudishimulikud. Üks neist olevat tahtnud kanaaeda trügida, et teiste sulelistega pisut tutvust teha.