Rannaelu Võsul keeb

Kuuma ilmaga see rand juba tühi ei ole, iseäranis nüüd, mil väga paljud puhkust naudivad. Vesi on nii soojaks läinud, et kõige külmakartlikumadki saavad ujuma minna. Portaali ilm.ee andmetel on suplusvesi Eestis viimastel päevadel olnud kõige soojem Võsu rannas – isegi soojem kui järvedes, kus veetemperatuuri mõõdetakse. Väikejärvedes võib vesi muidugi veel soojem olla.