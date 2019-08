Nädala kaja: üks häda teise järel

Neljapäeva ennelõunal kaotas majapõlengus Rakveres Karja tänaval peavarju kaks leibkonda. Pärastlõunal algatati Rakvere linnavolikogu istungil umbusalduse avaldamine linnapea Marko Tormile. Viimaseks piisaks kannatuskarikas osutus Moonaküla teeehitus. See saaga aga kogub järjest tuure, sest tundub, et kõik, mis Moonakülas valesti teha võis, tehti ära. Õigesti ei läinud midagi. Isegi kogemata mitte.

On kahetsusväärne, et volikogu istungilt puudus linnapea ise. Põhjuseks olevat olnud varem kavandatud puhkus. Meenus kunagi Vene sõjaväes kuuldu, et sõda sõjaks, aga lõunasöök olgu õigel ajal. Ütlust meeri käitumisele kohandades kõlaks see nii, et skandaalid skandaalideks, puhkus olgu õigel ajal.