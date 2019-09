10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Veel käesoleva aasta algul valmistas õmblusvabrik “Virulane” mitmesugust toodangut. See raskendas tootmismahu kiiret kasvu. Otsustati spetsialiseeruda ainult naiste- ja tütarlastemantlite õmblemisele. Nüüd on ümberkorraldused lõppenud. Vabrikus on rakendatud ka mitmesuguseid teisi abinõusid tööviljakuse tõstmiseks ja tootmismahu suurendamiseks.

10 aastat tagasi

Sõmeru viadukti rekonstrueerimisega on jõutud nii kaugele, et viadukti põhitee on asfaltkatte peale saanud. Rekonstrueeritud viadukt on laiem ning sinna mahub lisaks kahele sõidurajale kergliiklustee. Praegu paigaldatakse piiret ning ehitatakse kergliiklustee alust. Kergliiklustee saab kogu lõigu ulatuses välisvalgustuse, mida samuti praegu monteeritakse.